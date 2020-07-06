كورونا عربيًّا: 105 وفيات بالعراق و63 في مصر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجل العراق 105 وفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يوم الأحد، فيما سجلت مصر 63 وفاة بالفيروس، وفي المقابل سجّلت عدة دول عربية ضحايا جددا للفيروس، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأفادت الصحة المصرية، بتسجيل 63 وفاة و1218 إصابة بالفيروس، إضافة إلى 623 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 75 ألفا و253، منها 3 آلاف و343 وفاة، و20 ألفا و726 حالات تعاف.

وأعلنت الصحة العراقية، تسجيل 105 وفيات، وألفين و125 إصابة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 60 ألفا و479؛ منها 2473 وفاة، و33 ألفا و17 متعاف.

وفي المغرب، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 3 وفيات جديدة بكورونا، و393 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 396 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 14 ألفا و215؛ منها 235 وفاة، و9 آلاف و725 حالة تعاف.

وفي لبنان، رصدت وزارة الصحة حالة وفاة، و18 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 7 حالات.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 1873، بينها 36 وفاة، و1311 حالة شفاء.

من جهتها، سجلت وزارة الصحة الأردنية 14 إصابة بالفيروس، ما يرفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 1164.

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ومن بين إجمالي الإصابات، 10 وفيات، و902 متعاف، وفق ما أورده وزير الصحة سعد جابر، خلال مؤتمر صحفي، بالعاصمة عمان.

من جهتها، أعلنت الصحة الموريتانية، تسجيل حالة وفاة واحدة و52 إصابة جديدة بكورونا، إضافة إلى 39 حالة تعاف.

عراقيون يقون أنفسهم من الفيروس (أ ب)

وقالت الوزارة في بيان إن عدد الإصابات بلغ 4 آلاف و879، بينها 130 وفاة و1844 حالة شفاء.

وفي اليمن، سجلت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا، وفاة واحدة و17 إصابة بالفيروس، إضافة إلى 15 حالة تعاف.

وأضافت اللجنة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى ألف و265، بينها 338 وفاة، و552 حالة تعاف.

ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الذين أعلنوا حتى 18 أيار/ مايو الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها وفاة واحدة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لهم بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا‎.

في السياق، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، 71 إصابة، وتعافي 28 مريضا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المركز، في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت بذلك إلى 989، بينها 27 وفاة، و258 حالة شفاء.

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 11 مليونا و496 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 535 ألفا، وتعافى أكثر من 6 ملايين و513 آلاف، وفق موقع "ورلدميتر".