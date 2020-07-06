شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: ارتفاع يومي قياسي في حالات الإصابة بكورونا عالميا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:17 صباحًا, 6 يوليو 2020 م المناطق - الرياض أظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية خلال الـ 24 ساعاة الماضية ارتفاعاً قياسياً لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) عالمياً بنسبة 203,836 حالة إصابة، محطماً الرقم القياسي اليومي السابق البالغ 190,566 حالة إصابة جديدة بالفيروس المسجل في 28 يوينو.

وأوضحت المنظمة أن إجمالي عدد المصابين عالمياً وصل 11,125,245 حالة، مشيرةً إلى ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الوفاة عالمياً ليصل إلى 528,204 حالة وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة: ارتفاع يومي قياسي في حالات الإصابة بكورونا عالميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.