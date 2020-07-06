"الغذاء والدواء الأمريكية" تدعو إلى خطوات عاجلة لوقف تفشي وباء كورونا في أمريكا

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دعا رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، ستيفن هان، اليوم إلى اتخاذ خطوات عاجلة والإلتزام بإرشادات السلامة لوقف التفشي الوبائي لفيروس كورونا في الولايات المتحدة. ووصف ستيفن هان، وهو عضو من أعضاء فريق البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا، الارتفاع السريع في حالات الإصابة بكوفيد-19 التي تشهدها الولايات المتحدة بأنها تشكل "مشكلة خطيرة ". وقال هان خلال لقائه مع شبكة سي.ان.ان. الأمريكية: "علينا التحرك لوقف الارتفاع والالتزام بإرشادات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC) وفريق البيت الأبيض لمكافحة كورونا للسلامة من كوفيد-19".

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