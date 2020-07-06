عبد المجيد تبون: فرنسا قدمت "نصف اعتذاراتها" للجزائر عن حقبة الاستعمار..وماكرون رجل "صادق ونظيف"

رحب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حوار خص به قناة فرانس 24 اليوم السبت 4 جويلية بعودة جماجم مقاومين جزائريين قتلوا خلال حقبة الاستعمار الفرنسي، متمنيا أن تقوم فرنسا "بخطوات مماثلة في المستقبل". واعتبر تبون أن فرنسا بهذه الخطوة، قد قدمت " نصف اعتذاراتها" عن الجرائم التي ارتكبتها خلال هذه الفترة، متمنيا في الوقت نفسه أن "تواصل على نفس المنهج وتقدم كامل اعتذاراتها".

وأكد تبون وجود فرصة للتوصل إلى علاقات "هادئة" مع فرنسا، مضيفا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "صادق" و"نظيف" عندما يتحدث عن "الماضي الاستعماري". وقال تبون "مع الرئيس ماكرون، نستطيع أن نذهب بعيدا في التهدئة وفي حل المشاكل المتعلقة بالذاكرة. إنه رجل صادق ويسعى إلى تهدئة الوضع. يريد أن يخدم بلاده فرنسا ولكن في نفس الوقت السماح لعلاقتنا أن تعود إلى مستواها الطبيعي. علاقات بين بلدين مستقلين وبين بلدين سياديين. أعتقد أن الرئيس ماكرون صادق في كل ما يقوله. وهو رجل صادق ونظيف من الناحية التاريخية".

على المستوى الداخلي، أكد الرئيس الجزائري إمكانية إطلاق سراح معتقلين آخرين من الحراك الشعبي، مشيرا أن "الوقت قد حان من أجل المرور إلى مرحلة الحوار الهادئ والبناء". وأبدى رغبته في تنظيم استفتاء شعبي للمصادقة على دستور جديد للبلاد "ينهي النظام الرئاسي" أواخر سبتمبر/أيلول المقبل.

وحول محاكمة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، أكد تبون أن هذا القرار "يعود إلى العدالة الجزائرية وحدها"، لكنه أوحى بشكل ضمني أنه شخصيا ضد محاكمة بوتفليقة، مؤكدا كذلك بأنه كان ضد العهدة الخامسة لبوتفليقة.

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في الملف الليبي، أشار الرئيس الجزائري إلى أن ليبيا تتواجد اليوم في نفس وضع سوريا بسبب تعدد التدخلات الأجنبية. فيما حذر من أن حمل القبائل الليبية بدورها للسلاح، قد يحول ليبيا إلى "صومال" جديد وينعكس سلبا على أمن كل المنطقة.

وبشأن العلاقات الجزائرية المغربية، أكد تبون أنه بعد التصعيد اللفظي، نشهد تصعيدا أخطر يتمثل في بناء المغرب لقاعدة عسكرية قرب الحدود الجزائرية. لكنه رفض أن يؤكد أو ينفي ما إذا كانت الجزائر هي الأخرى بصدد بناء قاعدة أو قاعدتين عسكريتين على الحدود مع المغرب.

وأضاف أن الجزائر ليس لديها أي مشكل مع المغرب ولا مع ملك المغرب، وأنه على المملكة أن تغير تصرفاتها إزاء الجزائر، مؤكدا أنه "مستعد لقبول أي مبادرة للحوار يطلقها الرباط".