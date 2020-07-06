شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. 1218 إصابة جديدة و63 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مصر 1218 إصابة جديدة بفيروس كورونا و63 حالة وفاة، وشفاء 623 من المصابين. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة شُفيت، و3343 حالة وفاة.

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