كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يعلن استهداف 9 مواقع بقاعدة الوطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات الجيش الليبي، مساء اليوم الأحد، من استهداف 9 مواقع بقاعدة الوطية، غربي البلاد، مشيرا إلى أن قائدا تركيا بارزا بين القتلى.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي العميد خالد المحجوب "تم استهداف 9 مواقع بقاعدة الوطية شملت أفرادا وأجهزة ومعدات ومن بين القتلى أحد القادة المهمين بالجيش التركي".

وأشار إلى أن الهجوم نجح في تدمير أكثر من 80 % من الأهداف بقاعدة الوطية.

وأضاف القائد الليبي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصر على السير عكس التيار والذهاب بعيدا في مغامرته المحفوفة بالمخاطر في ليبيا.

وشن الجيش الوطني الليبي سلسلة غارات على قاعدة الوطية غربي البلاد والتي يسيطر عليها مليشيات طرابلس ما أسفر عن تدمير منظومة دفاع جوي تركية.

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وقالت وسائل إعلام ليبية إن هناك 9 غارات جوية استهدفت قاعدة الوطية في ساعة مبكرة من صباح الأحد ونتج عنها تدمير منظومة دفاع جوي تركية.