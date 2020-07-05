تسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين المهنيين في نقل الوحدة الخاصة بـ “كوفيد-19″، الموجودة في مستشفى محمد الخامس في طنجة، إلى المؤسسة الاستشفائية محمد السادس، المستقبل للحالات الحرجة المصابة بالفيروس التاجي.
وبحسب مصادر مهنية مسؤولة، فإن القرار اتخذ بعد زيارة قامت بها لجنتان تفتيشيتان من الإدارة المركزية لوزارة الصحة، وأخرى عن السلطات المحلية بأمر من محمد امهيدية، والي جهة الشمال، للوقوف على أسباب ظهور بؤرة مهنية في المؤسسة الاستشفائية.
وكانت بؤرة كورونا في مستشفى محمد الخامس، قد تسببت في إصابة 37 مهنيا إلى حدود اللحظة، موزعين على 17 طبيبا داخليا، وطبيبا مقيما، و12 ممرضا، و4 أطباء اختصاصيين، وكذا عاملي نظافة، ومكلف بنقل المرضى، وحارس أمن خاص.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تسجيل إصابات كورونا بين مهنيين.. إغلاق وحدة “كوفيد-19” في مستشفى محمد الخامس في طنجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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