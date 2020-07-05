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شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج زيارة أردوغان لقطر.. تشكيل فرق عسكرية مشتركة بين تركيا والوفاق والان مع التفاصيل
الأحد 5 يوليه 2020
صورة أرشيفية
اجتمع وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم السبت، ضمن زيارته إلى ليبيا، بضباط وجنود أتراك في غرفة العمليات المشتركة بطرابلس.
وأعلن أكار عن "تشكيل فرق عسكرية مشتركة" بين قوات حكومة الوفاق الليبية والقوات التركية"، موضحاً أن هذه القوات ستكون "برية وبحرية وجوية".
كما أكد أكار، الذي يزور طرابلس برفقة رئيس الأركان التركي يشار غولر، مضي تركيا بدعم الوفاق، مضيفاً: "لن نتراجع عن هذا الموقف".
وتوجه أكار برفقة غولر بعدها لزيارة مستشفى معيتيقة العسكري. ومن مستشفى معيتيقة حلقت مروحية بوزير الدفاع ورئيس الأركان، إلى سفينة TCG Giresun الحربية في مياه المتوسط، حيث مركز العمليات الحربية لتركيا.
وفي الكلمة التي ألقاها مخاطبا الجنود الأتراك على ظهر السفينة، تطرق أكار إلى الحادث بين فرقاطة فرنسية وأخرى تركية في المتوسط قائلاً إن بلاده قدمت للشركاء في حلف شمال الأطلسي كافة الوثائق والصور التي تفند ادعاءات باريس، حسب تعبيره.
وقال الوزير التركي: إنها "مكيدة يراد منها تحقيق غايات سياسية لا عسكرية، وعلى فرنسا الاعتذار من تركيا".
كما زار أكار الكلية الجوية في مصراتة، حيث التقى بالضباط الأتراك في غرفة العمليات.
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