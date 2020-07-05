إنتر ميلان يعقد على برشلونة ضم لاوتارو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن إنتر ميلان الإيطالي بصدد عقد على برشلونة إمكانية التعاقد مع نجمه الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز.

وكان جونيور فيربو، ظهير برشلونة، أكثر من ارتبط اسمه بتضمينه داخل صفقة لاوتارو، لتقليل قيمة الشرط الجزائي البالغ 111 مليون يورو.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مصادر قريبة من إنتر ميلان أكدت أن النادي لم يعد مهتمًا بضم فيربو ضمن صفقة لاوتارو.

وأشارت الصحيفة إلى أن نابولي من يتصدر حاليًا سباق التعاقد مع فيربو خلال الموسم المقبل، كي يكون بديلًا لماريو روي.

يذكر أن الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مع إنتر ميلان ينتهي يوم 7 تموز/يوليو الجاري، وسبق أن أكدت عدة مصادر عدم قدرة برشلونة على دفع 111 مليون يورو.