هل يتعرض متعافي "كورونا" لمضاعفات صحية على المدى الطويل؟

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قالت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأحد إن بريطانيا قررت تخصيص 8.4 مليون جنيه استرليني لدراسة جديدة لفحص التأثيرات على المدى البعيد لمرض كوفيد-19 على المرضى.
وقد لوحظ أن فيروس كورونا المستجد الذي يؤدي للإصابة بكوفيد-19 يسبب العديد من التأثيرات الصحية لبعض المرضى بخلاف مشاكل الجهاز التنفسي الفورية، ولكن بالنسبة للمصابين الذين لا تظهر عليهم الأعراض، فإن أثر الفيروس غير مفهوم تماما.
وقال وزير الصحة مات هانكوك "ونحن نواصل معركتنا ضد هذه الجائحة العالمية، فإننا نتعلم المزيد والمزيد عن التأثير الذي يحدثه المرض ، ليس فقط على الصحة المباشرة، ولكن على الصحة البدنية والعقلية على المدى الطويل أيضا".
وقالت وزارة الصحة إن عشرة آلاف شخص سيشاركون في الدراسة التي تقودها جامعة ليستر والمستشفيات في المدينة.
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