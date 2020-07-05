مغني الراب زوج “كارديشيان” يترشح لانتخابات رئاسة أمريكا

قرر مغني الراب الأمريكي، كاني ويست، الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، حسب ما أعلنه، أمس السبت.

وقال كاني ويست، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “يجب علينا الآن تحقيق وعد أمريكا من خلال الثقة بالله، وتوحيد رؤيتنا، وبناء مستقبلنا، أترشح لرئاسة الولايات المتحدة”.

ويدخل كاني ويست الانتخابات الأمريكية، لينافس الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، وجو بايدن عن الحزب الديمقراطي.

وسبق أن دعم زوج كيم كاردشيان، كاني ويست، الرئيس الحالي، دونالند ترامب، حيث عبر عن اعجابه به، منتصف السنة الماضية ، لكن وجد نفسه محط هجوم شرس دفعه إلى الاعتذار، ثم برر ذلك بأنه حيلة، لإبعاد الديمقراطيين، ولتمهيد الطريق ليخوض السباق نحو البيت الأبيض.