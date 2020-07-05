"مرسيدس" تسحب من الصين 660 ألف سيارة بسبب احتمالية تسرب زيت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تسحب شركة "مرسيدس بنز" أكثر من 660 ألف سيارة من الصين، خلال الأشهر المقبلة من هذا العام بسبب احتمالية تسرب الزيت.

ونشر موقع إدارة الدولة لتنظيم السوق في الصين، الأسبوع الماضي، أنه يمكن لسدادة بين مضخة وقود عالية الضغط وأنبوب وقود منخفض الضغط أن تضعف بمرور الوقت، ما يسمح للزيت بالتسرب عند تشغيل المحرك في الطقس البارد.

وأوردت وكالة أنباء شينخوا الرسمية نبأ سحب السيارات اليوم الأحد.

سيبدأ سحب 668954 مركبة في الثامن عشر من كانون أول/ ديسمبر / كانون الأول، وتتضمن العديد من الموديلات التي تم تصنيعها بين شباط/فبراير 2013 حزيران/ ويونيو 2017 ومنها سيارات الفئة سي والفئة إي، والفئة في، والفئة جي إل كيه، والفئة سي إل اس، والفئة اس إل سي، والفئة جي إل سي رباعية الدفع والفئة في اس 20 فيتو.

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وصنّعت شركة "بيجين بنز أوتوموتيف" معطم المركبات في الصين. وجمعّت شركة "فوجيان بنز أوتوموتيف" حوالي 12500 سيارة بواسطة في حين تم استيراد حوالي 36 ألف سيارة. ومن المقرر أن يقوم التجار باستبدال الأجزاء المعيبة مجانا.

وقالت وكالة أنباء شينخوا إن هذا الإعلان جاء بعد سحب تم الشهر الماضي لنحو 4653 سيارة مرسيدس سيدان مستوردة من الفئة جي تحمل علامات قفل أمان للأطفال غير صحيحة.

تم تصنيع هذه المركبات بين 14 شباط/ فبراير 2018 و24 أيلول/ سبتمبر 2019.