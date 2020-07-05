اعلنت نقابة الصحفيين في اقليم كردستان، الاحد، عن اصابة 85 صحفيا بكورونا في الاقليم. وقالت مسؤولة التجاوزات على الصحفيين في النقابة نزاكت عبدالله في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، إنه "منذ انتشار كورونا ولغاية الان فإن 85 صحفيا اصيبوا بالفايروس في اقليم كردستان". واكدت عبد الله ان "النقابة سجلت خلال الاشهر الستة الماضية 87 خرقا بحق 199 صحفيا ومن كلا الجنسين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اصابة 85 صحفيا بكورونا في اقليم كردستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.