العراق يحتل المرتبة الخامسة الاكثر استيرادا من تركيا لشهر حزيران

اعلنت تركيا، الاحد، ان العراق جاء بالمرتبة الخامسة بالأكثر استيرادا منها خلال شهر حزيران.
وذكرت وكالة ترك برس ان "العراق جاء بالمرتبة الخامسة بالأكثر استيرادا من تركيا خلال شهر حزيران"، مبينة ان "نسبة الزيادة التي طرأت على استيراد العراق من تركيا بلغ 17.8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي".
واضافت ان "بريطانيا جاءت في مقدمة الدول الأكثر استيرادا من تركيا خلال حزيران مقارنة مع العام الماضي بزيادة بلغت 43 بالمئة، ثم إيران 37 بالمئة، وروسيا 34 بالمئة، والصين 19.6 بالمئة، والعراق 17.8 بالمئة، وألمانيا 12.5 بالمئة".
واضافت ان "بريطانيا جاءت في مقدمة الدول الأكثر استيرادا من تركيا خلال حزيران مقارنة مع العام الماضي بزيادة بلغت 43 بالمئة، ثم إيران 37 بالمئة، وروسيا 34 بالمئة، والصين 19.6 بالمئة، والعراق 17.8 بالمئة، وألمانيا 12.5 بالمئة".
واشارت الى "أن قطاع النسيج حقق زيادة في الصادرات خلال حزيران بنسبة 24 بالمئة، والحديد والصلب 20 بالمئة، والإلكترونيات 18 بالمئة، والألبسة الجاهزة 16 بالمئة".
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