شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يوليه 2020 الخليج 365 - متابعات توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربي السعودية حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة. وقالت الهيئة، في نشرتها اليوم الأحد، 05/تموز/2020: بمشيئة الله تعالى - نشاط رياح سطحية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض، فيما تكون السماء غائمة جزئياً على جنوب وجنوب غرب المملكة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة).

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