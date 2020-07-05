كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر 166 قتيلا في احتجاجات إثيوبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الإثيوبية، اليوم الأحد، أن عدد ضحايا الاحتجاجات الإثنية والعرقية في البلاد، في أعقاب مقتل المغني هاشالو هونديسا، بلغ 166 قتيلا بالإضافة إلى 167 جريحا، فيما بلغ عدد المعتقلين 1084 شخصا.

وكشفت الشرطة الإثيوبية، أن 166 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم خلال المظاهرات العنيفة التي اجتاحت إثيوبيا في الأيام التي أعقبت مقتل المغني الشعبي هاشالو هونديسا.

وشهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الأسبوع الماضي، مقتل المغني هاشالو هونديسا، وهو من عرقية أورومو، برصاص مجهولين ، مما أثار توترات عرقية واسعة، وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية.

وفي بيان، قالت نائبة مفوض الشرطة في منطقة أوروميا، جيرما جيلام: "في أعقاب وفاة هاشالو، قتل 145 مدنيا و11 عنصرا من قوات الأمن في الاضطرابات في المنطقة"، بالإضافة إلى 8 مدنيين واثنين من عناصر الشرطة قتلوا في أديس أبابا في وقت سابق، بحسب بيان منفصل صادر عن شرطة العاصمة.

Advertisements

وأضافت جيرما إن 167 آخرين "أصيبوا بجروح خطيرة"، مضيفة أنه تم اعتقال 1084 شخصا خلال الاحتجاجات.

ويذكر أن المغني هونديسا قتل بالرصاص مساء الاثنين الماضي في أديس أبابا لأسباب لا تزال مجهولة، وتم تشييعه، في مسقط رأسه بلدة أمبو، على بعد نحو 100 كيلومتر غربي العاصمة.

وأدت وفاة هاشالو إلى تظاهرات في أديس أبابا وفي منطقة أوروميا أكبر الولايات الاتحادية الإثيوبية.

وكان رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، اتهم خلال اجتماع مع كبار المسؤولين، جهات لم يسمها بإثارة الاضطرابات، مضيفا إن قتل المغني هونديسا وأعمال العنف التي اندلعت بعد الجريمة، تشكل "محاولات منسقة" لزعزعة استقرار البلاد.