تسجيل هزة أرضية بقوة 3.4 درجات بإقليم تاونات

أعلن المعهد الوطني للجيو-فيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 3.4 درجات على سلم ريشتر ، ليلة السبت الاحد ، بإقليم تاونات .

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بجماعة الولجة ، وقعت عند منتصف الليل و 28 دقيقة و 27 ثانية (بتوقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة سجلت على عمق 9 كلم عند التقاء خط العرض 34.328 درجة شمالا وخط الطول 4.917 درجة غربا.