أعلن المعهد الوطني للجيو-فيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 3.4 درجات على سلم ريشتر ، ليلة السبت الاحد ، بإقليم تاونات .
وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بجماعة الولجة ، وقعت عند منتصف الليل و 28 دقيقة و 27 ثانية (بتوقيت غرينيتش+1).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة سجلت على عمق 9 كلم عند التقاء خط العرض 34.328 درجة شمالا وخط الطول 4.917 درجة غربا.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل هزة أرضية بقوة 3.4 درجات بإقليم تاونات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.