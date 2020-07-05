شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» ينزع 1092 لغماً حوثياً خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت غرفة عمليات مشروع نزع الألغام في اليمن "مسام" أن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الأخير من يونيو 1092 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ 30 مايو ولغاية يوم 2 يوليو الجاري 5520.

وقال مدير العمليات في مشروع مسام رتيف هورن إن الفرق الهندسية نزعت خلال الأسبوع الماضي 774 ذخيرة غير منفجرة، و17 عبوة ناسفة. وأضاف أن الفرق نزعت خلال الأسبوع الماضي أيضا 298 لغما مضادا للدبابات و3 ألغام مضادة للأفراد.

من جهته، قال مدير عام مشروع مسام أسامة القصيبي في بيان له، إن مجموع ما نزعته فرق مسام منذ انطلاق المشروع ولغاية يوم 02 يوليو بلغ 172823 لغما، وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وأضاف أن الفرق تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تطهير 286894 مترا مربعا من الأراضي ليصل بذلك إجمالي ما تم تطهيره منذ انطلاقة المشروع 11.585.453 مترا مربعا من الأراضي اليمنية.