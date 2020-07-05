الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن استهداف المنطقة الخضراء بصاروخ كاتيوشا

اصدرت خلية الاعلام الامني، الاحد، بيانا بشأن استهداف المنطقة الخضراء بصاروخ كاتيوشا.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "صاروخا نوع كاتيوشا انطلق مِن منطقة علي الصالح ببغداد بإتجاه المنطقة الخضراء، حيث سقط بجوار إحدى المنازل بالقرب من قناة بلادي، مما ادى جرح طفل وحصول اضرار في المنزل".
واضافت ان "قواتنا تمكنت مِن إحباط هجوم اخر في منطقة ام العظام والسيطرة على صاروخ نوع كاتيوشا أيضاً وقاعدة الاطلاق"، مشيرة الى ان "هذا الصاروخ كان موجه نحو معسكر التاجي شمالي العاصمة".
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