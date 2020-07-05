كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 08:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر اليابان تسجل 274 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أبلغت اليابان عن 274 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت، وفقًا لوزارة الصحة في البلاد.
كان ما يقرب من نصف تلك الإصابات في طوكيو، حيث قالت حكومة المدينة أن الأشخاص في العشرينيات والثلاثينيات من العمر شهدوا زيادة كبيرة في الإصابات.
تبعت أرقام يوم السبت 249 حالة جديدة يوم الجمعة و194 يوم الخميس.
وقد أبلغت اليابان الآن عن 22،234 حالة مؤكدة، بما في ذلك 990 حالة وفاة مسجلة.
كما قال وزير الحكومة ياسوتوشي نيشيمورا اليوم الأحد إن استئناف حالة الطوارئ ليس ضروريا، واصفا الحالات الجديدة بأنها "خفيفة أو عديمة الأعراض" وليست عبئا على نظام الرعاية الصحية في اليابان.
وفي وقت سابق، كشف إحصاء "worldometers"، عن وصول عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد لأكثر من 11 مليون و362 ألف مصاب حول العالم.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.