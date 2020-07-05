شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ... ثماني حالات إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الأحد إنه تم تسجيل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي في الرابع من يوليو مقابل ثلاث حالات قبل يوم.

وأضافت اللجنة في بيان أن ستا من الحالات الجديدة واردة من الخارج في حين سجلت العاصمة بكين حالتي إصابة جديدتين .ولا توجد حالات وفاة جديدة.

وسجلت الصين سبع حالات إصابة جديدة بكورونا بلا أعراض بزيادة عن أربع حالات قبل يوم.

وأضافت اللجنة أنه بحلول السبت بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في بر الصين الرئيسي 83553 حالة .

وما زال عدد حالات الوفاة بكورونا في الصين يبلغ 4634 حالة كما هو دون تغيير منذ منتصف مايو أيار.