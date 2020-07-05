المكسيك خامس دولة في العالم من حيث أعداد وفيات كورونا

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مكسيكو: أصبحت المكسيك السبت خامس دولة في العالم من حيث أعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ والتي بلغت 30,366 وفاة، متقدّمة بذلك على فرنسا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة المكسيكية.
وقال خوسيه لويس ألوميا، مدير قسم الأمراض الوبائية في وزارة الصحّة خلال مؤتمر صحافي إنّه "لغاية اليوم توفي 30,366 شخصاً ممّن أتت نتائج فحوصاتهم المخبرية إيجابية".
وأضاف أنّ إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 بلغ 252,165 مصاباً بعدما سجّلت المكسيك خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 6914 إصابة جديدة بالفيروس، وهو رقم قياسي منذ بدء تفشّي الوباء في البلد.
وكانت المكسيك البالغ عدد سكانها 127 مليون نسمة أصبحت الأربعاء سادس دولة في العالم من حيث أعداد الوفيات الناجمة عن الفيروس، خلف إسبانيا.
أما على صعيد القارّة الأميركية التي أصبحت مركز الوباء في العالم، فالمكسيك هي ثالث أكثر الدول تضرّراً من الوباء بعد كلّ من الولايات المتحدة والبرازيل.
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