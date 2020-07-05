في ذكرى الاستقلال.. ترمب يتعهد بالخفاظ على القيم الأميركية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







احتفلت الولايات المتحدة الأميركية السبت، بيوم الاستقلال، في الرابع من يوليو، وشوهد آلاف المواطنين أمام منتزه "ناشيونال مول" وسط العاصمة واشنطن دي سي

وألقى الرئيس دونالد ترمب خطابا بالمناسبة، ذكّر فيه بالقيم التي توارثها الشعب الأميركي جيلا بعد جيل، ووعد الأميركيين بالعمل من أجل المحافظة عليها "تماما كما فعل الأجداد"، على حد تعبيره

ولم يغفل الرئيس الأميركي الحديث عن إنجازاته الاقتصادية التي تحققت خلال ولايته الرئاسية، كما أنه ركز كثيرا على فيروس كورونا المستجد الذي "جاءنا من الصين"

ترمب كشف في السياق عن قراره تكريم الشخصيات التاريخية العظيمة التي صنعت قوة الولايات المتحدة، وذكر أسماء عديدين، منهم أبراهام لينكولن وجورج واشنطن ومارثن لوثر كينغ والرئيس السابق رونالد ريغن

وقال ترمب إن "هؤلاء عدد قليل من الناس الذين نرشحهم لنصنع لهم تماثيل" ثم استدرك "وهذه التماثيل لن تهدم أبدا"، في إشارة إلى حملة مناهضة للتماثيل التي يعود أصحابها إلى حقبة العبودية والحرب الأهلية في أميركا

Advertisements

وأشاد ترمب برجال إنفاذ القانون "الذين يساهمون يوميا في ضبط الأمن في البلاد"، وخص بالذكر شرطيا قتل وهو يؤدي خدمته، وتوجه ترمب لعائلة الشرطي بالقول: "شكرا جزيلا"

وأشاد ترمب بتمكن القوات المسلحة بقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الميليشيات العراقية مهدي المهندس في غارة بالعراق في وقت سابق من هذه السنة

والاثنان كانا ضمن قائمة الإرهاب الأميركية

وقال ترمب في هذا الصدد "حاربنا دوما حتى النصر، فعندما تعرضت حياة أجدادنا للخطر ردوا بنفس الطريقة" ثم تابع "نحن أميركيون ولن نتراجع ولن نتخلى عن الدفاع عن بلادنا"