مقتل 31 داعشيا في اشتباكات مع الجيش السوري بريف حمص

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 31 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي، في اشتباكات عنيفة تخللتها غارات في ريف حمص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وشنّ تنظيم داعش، ليل الجمعة، هجوما على مواقع لقوات الجيش السوري بمحيط مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي اندلعت إثره اشتباكات لا تزال مستمرة بين الطرفين. وتدخلت الطائرات الحربية دعماً لقوات الجيش.

وأفاد المرصد أن الاشتباكات أودت بحياة 20 عنصراً من قوات الجيش السوري والموالين له.

ورغم تجريده من مناطق سيطرته في شرق سوريا قبل أكثر من عام، لا يزال التنظيم ينتشر في البادية السورية المترامية الأطراف والتي تمتد من ريف حمص الشرقي وصولاً إلى الحدود العراقية.

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ويشن عناصر تنظيم داعش الإرهابي بين الحين والآخر هجمات على مواقع قوات الجيش السوري في المنطقة، تستهدف أحياناً منشآت للنفط والغاز.

ويؤكد محللون وخبراء عسكريون أن القضاء على "داعش" لا يعني أن خطر التنظيم قد زال مع قدرته على تحريك عناصر متوراية عن الأنظار في المناطق التي طُرد منها وانطلاقاً من البادية السورية.

وغالباً ما ينفّذ هؤلاء عمليات خطف ووضع عبوات واغتيالات وهجمات انتحارية تطال أهدافاً مدنية وعسكرية في آن، وتستهدف بشكل شبه يومي أيضاً عناصر قوات سوريا الديموقراطية في شرق دير الزور.