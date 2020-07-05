ترامب فى رسالة "عيد الاستقلال": سننتصر على "طاعون الصين"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يوليه 2020

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة في طريقها إلى "انتصار هائل" على ما يطلق عليه "الطاعون الرهيب من الصين" على الرغم من الزيادة الكبيرة في حالات الإصابات الجديدة بعدوى كورونا.



كانت رسالة الفيديو المتفائلة هي الاحتفال بعيد الاستقلال، ولكن تم إلغاء العديد من أحداث 4 يوليو لأسباب تتعلق بالصحة العامة، حيث تم إغلاق الشواطئ في فلوريدا وكاليفورنيا، وإلغاء عروض المدينة وتقليص عروض الألعاب النارية.

ومن المتوقع أن يحضر المئات حفل البيت الأبيض الذي يستضيفه ترامب في وقت لاحق.

على الرغم من الأرقام الاقتصادية الأمريكية ليست جيدة بما في ذلك أكثر من 20 مليون شخص عاطل عن العمل بسبب الوباء إلا ان الرئيس ترامب قال في رسالته "نحن نقترب من محاربة طريقنا للخروج منه" و "بلدنا يعود ، أرقام وظائفنا مذهلة ".

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وسجلت حصيلة الولايات المتحدة اليومية من الإصابات بالفيروس الجديدة رقما قياسيا بلغ 52300 الجمعة، وفقا لأرقام من جامعة جونز هوبكنز.

وأعلنت ولاية فلوريدا حيث تفشي المرض بشكل خاص إنها سجلت 11458 حالة مؤكدة جديدة السبت.

يزداد عدد الحالات في 39 ولاية من ضمنهم ألاباما وألاسكا وكنساس ونورث كارولينا وكارولينا الجنوبية لديها سجلات حالات يوم واحد يوم الجمعة ، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وفقا لبحث جون هوبكنز، توفي ما يقرب من 130،000 شخص من Covid-19 في الولايات المتحدة وهو أكثر من أي دولة أخرى ولدى الولايات المتحدة 2.8 مليون حالة إصابة مؤكدة.