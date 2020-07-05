البحرين تسجل 447 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يوليه 2020

أعلنت وزارة الصحة فى البحرين، أن الفحوصات التي بلغ عددها 8280 في يوم 4 يوليو، اظهرت تسجيل 447 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 250 حالة لعمالة وافدة، و193 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و4 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت641 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 23959.



وأوضحت وزارة الصحة البحرينية، أنه تم تسجيل وفاة حالة قائمة لفيروس كورونا لمواطنة تبلغ من العمر 64 عاما، مشيرة إلى أن إجمالى الوفيات بلغ 96 حالة منذ ظهور الوباء، وذلك وفق البيان اليومى للوزارة حول مستجدات كورونا.

وأشارت إلى أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 54 حالة، منها 46 حالة تحت العناية، في حين أن 4756 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 4802 حالة قائمة.