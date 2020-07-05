شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا البحرين: 447 إصابة وتعافي 641 ووفاة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة البحرينية، 447 إصابة جديدة بكورونا، منها 250 حالة لعمالة وافدة، و 193 حالة لمخالطين، و 4 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 641 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 23959. وأعلنت وزارة الصحة وفاة حالة قائمة لفيروس كورونا لمواطنة تبلغ من العمر 64 عاماً.

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