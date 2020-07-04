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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل العشرات في اشتباكات عرقية بجنوب السودان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت السلطات بجنوب السودان، السبت، مقتل ما لا يقل عن 43 شخصا في اشتباكات وقعت بين مجموعات سكانية مختلفة.
وقال ديفيد مانيوك، وهو مسؤول محلي بارز، إن أخر هذه الاشتباكات حدثت اليوم السبت، عندما هاجم أعضاء من جماعة ميرلى العرقية قرية في ولاية جونقلي اليوم السبت، مشيرا إلى أن الهجوم آخر أسفر عن مقتل 4 أشخاص، فضلا عن سرقة العشرات من المواشي.
ولا يعد وقوع مثل هذه الاشتباكات في جنوب السودان أمرا غير شائع، وغالبا ما تندلع نتيجة خلاف على الموارد مثل الأرض والثروة الحيوانية، ويحمل الكثير من المواطنين السلاح آثر عقود من النزاع في البلد الواقع في شرق أفريقيا.
وحذرت الأمم المتحدة مؤخرا من أن اندلاع مثل هذه الاشتباكات قد ينسف اتفاق السلام الموقع بين الأطراف في جنوب السودان من أجل إنهاء الحرب الأهلية.
وانتهت الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2013 رسميًا في 2018 عقب التوصل لاتفاق تشكلت بموجبه حكومة انتقالية هشة من جانب الرئيس سلفاكير ميارديت وزعيم المعارضة ونائب الرئيس حاليا رياك مشار.
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