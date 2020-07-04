"هابل" يلتقط أغرب صورة في الفضاء

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التقط تلسكوب "هابل" الفضائي، منذ إطلاقه، صورا مذهلة لكثير من المجرات، لكن آخر صورة اختارت وكالة "ناسا" عرضها هي عمل فني حقيقي.

ووفقا لما اورده "بوي جينيوس ريبورت" فان التلسكوب التقط صورة للمجرة "NGC 2275"، التي تضم عددا من النجوم "الفتية"، ووصفها بأنها "واحدة من أعظم الصور على الإطلاق".

وبين أن المجرة تضم "فتحة مركزية ضخمة حيث الأمور هادئة"، واوضح أن الحلقة الخارجية للمجرة هي الأكثر إثارة مع ظهور عدد لا يحصى من النجوم الفتية باللون الأزرق إلى جانب غازات وغبار.

وافادت ناسا أن "المجرة بدأت بالفعل الوقوف على قدميها، وتبعد حوالي 67 مليون سنة ضوئية".

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وتابعت "النمط الذي أظهرته المجرة في هذه الصورة من تلسكوب هابل لافت للنظر بسبب طبيعته الفتية.. تشير معطياتنا إلى أن التاريخ الحديث لتكوين نجوم المجرة كان هادئا نسبيا.. لا يوجد تقريبا تكوين نجمي في الجزء المركزي للمجرة".

وتلسكوب هابل هو مرصد فضائي أُطلق إلى الفضاء عام 1990، ويدور منذ ذلك الحين حول الأرض، ليمد الفلكيين بأوضح وأفضل صور للفضاء. وقد حظي المرصد بهذا الاسم نسبة للعالم الفلكي إدوين هابل.

ويشار إلى أن تلسكوب "هابل" يلتقط الصور على مدار 24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع، منذ إطلاقه إلى الفضاء.