شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب مستقبل وطن لـ خالد أبو بكر: نحترم المعارضة ما دامت لم تخرج عن الضوابط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، إن المعارضة طالما هى تحترم الأصول والضوابط التى تمارس بها المعارضة لابد أن تُحترم، بل على العكس لن تكون هناك حياة حزبية صحيحة سوى بالرأى والرأى الآخر، وهذه المفاهيم تفرض على الطرفين واجبات، فعلى الأغلبية أن تنصت وتعى الرأي الآخر طالما يؤدى فى احترام، وعدم الخروج عن الضوابط، والآداب الحوار والآداب السياسية.

وأوضح عبد الرازق، خلال حواره مع الإعلامى خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة ON، أن الفكر الموروث بشأن حزب الأغلبية بأنها لابد أن تكون محسوبة على الدولة، نظرة بعيدة عن الموضوعية، متابعا:"الأداء هو الذى سيبين ذلك، أكون حزب قوى ظهير للدولة وأيضا لابد أن أودى دورى الوطنى فى التنمية، إذا ما كان هناك أمورا تتطلب لعرض وجهات نظر، وليس بالضرورة أن يكون الأمر الرأي الواحد، والحزب الواحد، والتجارب السابقة ربما ألقت بظلال سيئة، وأعتقد أن التجربة التى تثبت يقينا أن حزب مستقبل وطن لن يكون صورة من هذه الأحزاب وغيرها، وحوار الأحزاب يؤكد ذلك، حيث يتمتع بعدد كبير من الكفاءات، يستطيع أن يعطى للحياة السياسية.

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وأضاف رئيس حزب مستقبل وطن، أنه يُشرف الدولة أن يكون هناك حزبا قويا له قيمة وقامة مع احترامى الكامل للأحزاب الأخرى، وإذا كان الأمر متجه للحزب الواحد، اعتقد أن هذا خارج وغير وارد إطلاقا، والبعض يرى أن قوة الحزب تجعله يستطيع أن يملى فى الحياة السياسية، وربما يفسر هذا على نحو آخر، ولكن التجربة ستوضح ذلك.