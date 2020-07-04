التحالف الدولي ينفذ ضربات جوية على انفاق يستخدمها ⁧'داعش⁩' في نينوى

نفذ التحالف الدولي، السبت، ضربات جوية على انفاق يستخدمها تنظيم ⁧"داعش⁩" في محافظة نينوى. وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "التحالف الدولي نفذ ضربات جوية على انفاق تستخدمها ⁧عصابات داعش⁩ في نينوى". واضافت ان "الضربات الجوية جاءت بامر من قيادة العمليات المشتركة".



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