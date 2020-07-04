اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، السبت، عن تسجيل هزة ارضية شمال قضاء بدرة بمحافظة واسط.
وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الهزة بلغت قوتها ٣،٢ دوجة ولم يثبت شعور المواطنين بها".
ودعت الهيئة، المواطنين الى "اخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الاشاعات والاخبار الكاذبة والالتزام بتوصياتها".
كانت هذه تفاصيل خبر هزة ارضية بقوة 3.2 درجة في واسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.