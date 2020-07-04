هزة ارضية بقوة 3.2 درجة في واسط

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الهزة بلغت قوتها ٣،٢ دوجة ولم يثبت شعور المواطنين بها".

ودعت الهيئة، المواطنين الى "اخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الاشاعات والاخبار الكاذبة والالتزام بتوصياتها".