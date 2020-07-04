هيئة الدواء: 3 ملايين دولار زيادة في صادرات الأدوية خلال مارس وأبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور علي الغمراوي، مستشار هيئة الدواء المصرية لشئون الاستثمار والمتحدث باسم الهيئة، إن سوق الدواء المصري لم يتأثر بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ بلغت صادرات الأدوية ما يقرب من 30 مليون دولار عن شهري مارس وأبريل الماضيين، بزيادة 3 ملايين دولار تقريباً مقارنة بنفس الفترة عن العام الماضي.

وأوضح "الغمراوي" في بيان اليوم السبت، أن المحزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الخام يغطي من 6 إلى 9 أشهر، وبالنسبة للأصناف الدوائية المستوردة فالدولة لديها مخزون استراتيجي يكفي لتغطية احتياجات السوق المحلي لـ 6 أشهر.

وأضاف أن هيئة الدواء وجهت شركات الأدوية بضرورة زيادة إنتاجها من المستحضرات الدوائية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سرعة واستمرار ضخ المستحضرات الدوائية، مع ضرورة الحفاظ على الخطط الإنتاجية للمستحضرات المهمة والاستراتيجية وكذلك الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المواد الخام بما يلبي احتياجات السوق المحلي، وهو الأمر الذي يتم متابعته والتفتيش المستمر عليه من قبل التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء.