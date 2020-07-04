السعودية تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت تسجيل 4128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 205929 حالة وفقا لموقع روسيا اليوم. وفقا لموقع روسيا اليوم. وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2642 حالة تعاف، ليرتفع إجمالي عدد Advertisements الحالات المتعافية إلى 143256 حالة. الحالات المتعافية إلى 143256 حالة. ووفق الوزارة تم تسجيل 56 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1858 حالة وفاة. وبلغ عدد الحالات النشطة 60815، والحالات الحرجة 2295 حالة.

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