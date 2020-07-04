شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعلن عن خدمة تطوعية جديدة في الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كارنباور عن خدمة تطوعية جديدة في الجيش. وخلال ندوة افتراضية لحزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، قالت كرامب-كارنباور، التي تتزعم الحزب، اليوم السبت إنه اعتبارا من عام 2021 سيتم تطبيق خدمة جديدة تحت عنوان " عامك من أجل ألمانيا".

وأوضحت كرامب-كارنباور أن الشباب الذين سيقررون الانضمام إلى الخدمة، سيتلقون تدريبا عسكريا لمدة ستة أشهر في مسقط رأسهم، وفي أعقاب ذلك سينضمون إلى خدمات احتياطية في أماكن قريبة من موطنهم لمدة ستة أشهر. ومن المنتظر أن ينضم أول المتطوعين في عام .2021