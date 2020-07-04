شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعلن عن خدمة تطوعية جديدة في الجيش والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كارنباور عن خدمة تطوعية جديدة في الجيش. وخلال ندوة افتراضية لحزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، قالت كرامب-كارنباور، التي تتزعم الحزب، اليوم السبت إنه اعتبارا من عام 2021 سيتم تطبيق خدمة جديدة تحت عنوان " عامك من أجل ألمانيا".
وأوضحت كرامب-كارنباور أن الشباب الذين سيقررون الانضمام إلى الخدمة، سيتلقون تدريبا عسكريا لمدة ستة أشهر في مسقط رأسهم، وفي أعقاب ذلك سينضمون إلى خدمات احتياطية في أماكن قريبة من موطنهم لمدة ستة أشهر. ومن المنتظر أن ينضم أول المتطوعين في عام .2021
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تعلن عن خدمة تطوعية جديدة في الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.