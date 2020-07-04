شكرا لقرائتكم خبر عن أنيسة حسونة: الست المصرية خط أحمر ويجب فتح تحقيق فى واقعة التحرش بالفتيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالبت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، النيابة العامة بضرورة فتح تحقيق عاجل في ما يتم إثارته على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحرش شخص بعدد كبير من الفتيات، مؤيدة تحرك المجلس القومي للمرأة تجاه فتح تحقيق في تلك الوقائع.

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وقالت النائبة: هناك الكثير من الفتيات تعرضن للتحرش الجنسي والاغتصاب من قبل شاب يدعي ب.ا، وجمعوا أدلة ضده، مما يتطلب ضرورة تدخل الجهات المعنية في الأمر والقبض على هذا الشخص والتحقيق معه، منوهة إلى أن النائب العام من حقه تحريك القضية نيابة عن المجتمع.

وأشارت: وفق شهادات الفتيات، فإن هذا الشاب استغل جنسيا عددًا صادما من النساء والفتيات دون السن القانونية في جميع أنحاء مصر، وقد استطاع أن يفلت من العقاب خلال فترة 5 سنوات من بداية رصد أفعاله الخادشة وحتي الآن، ولم يواجه أي عواقب على أفعاله، بل هو دائما ما يسخر من ضحاياه ويبتزهم".

وأكدت: شهادات الفتيات التي أدلوا بها، تتضمن العديد من حوادث الاغتصاب، والتحرش الجنسي ، والرسائل النصية والصوتية غير اللائقة والخادشة للحياء والتي أرسلها لهم هذا الشخص.