نوّه رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة بالجهود المخلصة المضنية التي بذلها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون للوصول إلى النتيجة الملموسة بعودة رفات الشهداء. وقال الفريق السعيد شنقريحة في كلمة ألقاها بمناسبة إستقبال جثامين 24 مقاوما بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين اليوم، إن جثامين الشهداء سرقها الإستعمار البغيض وعرضها في متحفه منذ أكثر من قرن ونصف قرن للتباهي دون حياء، وأضاف "إنه الوجه الحقيقي البشع للاستعمار" Advertisements وتابع "لقد تحقق الأمل بعد كثير من الألم وعاد الأبطال مبجلين ليلقوا رفاقهم الشهداء بالأرض الطيبة" وذكر رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي "لقد قضى هؤلاء الأبطال أكثر من قرن ونصف قرن في غياهب الاستعمار وكانوا محل إبتزاز ومساومة من لوبيات بقايا الإستعمار دعاة العنصرية إلى أن تحقق هذا اليوم المميز الذي نستكمل به مقومات سيادتنا" .

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أركان الجيش الجزائري: جماجم الشهداء كانت محل إبتزاز من لوبيات بقايا الإستعمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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