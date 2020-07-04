البصرة تفرض حظرا جزئيا بدءاً من الغد

وقالت الخلية فيبيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "سيكون هناك حظر جزئي يوم غد في البصرة والسماح بالحركة من الـ 6 صباحا الى الـ ٧ مساءً".

واضافت، أن "تطبيق الحظر الجزئيس سيمتد من الاحد الى الاربعاء، فيما تكون ايام الخميس والجمعة والسبت حظرا شاملا للتجوال في البصرة".