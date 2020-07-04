البصرة تفرض حظرا جزئيا بدءاً من الغد

قررت خلية الأزمة في محافظة البصرة، السبت، تطبيق الحظر الجزئي في المحافظة بدءاً من الغد.
وقالت الخلية فيبيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "سيكون هناك حظر جزئي يوم غد في البصرة والسماح بالحركة من الـ 6 صباحا الى الـ ٧ مساءً".
واضافت، أن "تطبيق الحظر الجزئيس سيمتد من الاحد الى الاربعاء، فيما تكون ايام الخميس والجمعة والسبت حظرا شاملا للتجوال في البصرة".
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