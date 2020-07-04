خلال ساعات: انتحار 3 شبان في غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي ثلاثة شبّان من قطاع غزّة حتوفهم، منذ أمس، الجمعة وحتى اليوم، بعد إقدام على الانتحار، فيما حاولت شابة الانتحار قبل أن يتمكّن الأطباء من إنقاذها.

وأوّل الضحايا هو أيمن الغول من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وألقى نفسه من الطابق الخامس.

كما أقدم الشاب سليمان العجوري (23 عامًا) على إطلاق الرصاص على رأسه، ليلة الجمعة - السبت، داخل منزله بمنطقة "أبراج الشيخ زايد" في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها، بحسب "وفا".

وأعلن اليوم السبت، عن وفاة الشاب إبراهيم ياسين (21 عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها إثر إحراق نفسه، قبل أسبوع، في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، لذات السبب الذي أودى بحياة الاثنين الآخرين.

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فيما سجلت محاولة انتحار لإحدى الفتيات تبلغ من العمر 18 عاما، في مدينة خان يونس جنوب القطاع، بسبب مشاكل عائلية، إثر تناولها حبوب دواء متنوع وأدوية خاصة بأمراض الاضطراب والقلق النفسي، ووصفت حالتها بالمتوسطة.

من جهتها، حذرت مراكز حقوقية ناشطة في غزة على مدار الفترة الماضية من سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الخطيرة التي يعاني منها أهالي القطاع، الذين يقبع أكثر من نصفهم تحت خط الفقر، ثلثهم في فقر مدقع، إضافة إلى انعدام الأمن الغذائي بين الأسر بنسبة تصل إلى 73٪.

كما حذّرت من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية للمواطنين في غزة، داعية المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ العام 2007.