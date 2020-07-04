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شكرا لقرائتكم خبر عن "أطباء بلا حدود" ترسل 3 طائرات مساعدات إلى اليمن لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل
السبت 4 يوليه 2020
أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" اليوم السبت إرسال ثلاث طائرات مساعدات طبية إلى اليمن لمواجهة وباء كورونا.
وقالت المنظمة في تغريدة نشرها مكتبها باليمن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن :" أطباء بلا حدود أرسلت 3 طائرات مستأجرة إلى صنعاء، آخرها هبطت أول أمس الخميس، لتسليم 43 طناً من الإمدادات الطبية والأدوية ومعدات الحماية الشخصية".
وأضافت: "هذه المساعدات قدمت لاستخدامها في استجابة المنظمة لتفشي وباء كورونا المستجد في اليمن".
وحتى مساء أمس الجمعة، وصل إجمالي الإصابات بوباء كورونا في اليمن إلى 1240 حالة ، بينها 335 وفاة و536 حالة تعافي.
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