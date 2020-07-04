اخبار العالم

10 وفيات و1177 إصابة جديدة بكورونا في عمان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 وفيات و1177 إصابة جديدة بكورونا في عمان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم السبت تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 203 حالات. وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إنه تم تسجيل 1177 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 45 ألفا و106 حالات.

وأضافت أن الإصابات تشمل 969 حالة لعمانيين، و208 لغير عمانيين. وأشارت إلى أن 799 مصابا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 26 ألفا ، و968 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 10 وفيات و1177 إصابة جديدة بكورونا في عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا