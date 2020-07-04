شكرا لقرائتكم خبر عن 10 وفيات و1177 إصابة جديدة بكورونا في عمان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم السبت تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 203 حالات. وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إنه تم تسجيل 1177 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 45 ألفا و106 حالات.

وأضافت أن الإصابات تشمل 969 حالة لعمانيين، و208 لغير عمانيين. وأشارت إلى أن 799 مصابا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 26 ألفا ، و968 .