شكرا لقرائتكم خبر عن للأسبوع الثالث.. لا إصابات محلية في هونج كونج والان نبدء بالتفاصيل
شهدت هونج كونج الآن ثلاثة أسابيع، دون تسجيل أي انتقال محلي لمرض كوفيد19-، فيما لم تسجل أي إصابات اليوم السبت، على الرغم من تسجيل ست حالات، واردة من الخارج، من بينها حالة إصابة لطيار، طبقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية نقلا عن مصدر حكومي.
وأضاف المصدر أن الطيار كان عائدا من كازاخستان. وتم إعفائه من اختبار فيروس كورونا والحجر الصحي، لكنه توجه إلى إحدى العيادات بعد عودته وأثبتت الاختبارات إصابته بالفيروس.
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