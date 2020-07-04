اخبار العالم

اليابان تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا  والان نبدء بالتفاصيل

قالت مصادر في الحكومة اليابانية اليوم السبت، إن العاصمة طوكيو سجلت 130 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو اليوم الثالث على التوالي الذي تتجاوز فيه العاصمة 100 حالة واليوم الأعلى في عدد الإصابات منذ 2 مايو الماضي.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية في نسختها باللغة الإنجليزية أن إصابات اليوم، تأتي بينما يتم رصد عدد متزايد من الإصابات بين الشباب في الحانات وأماكن الحياة الليلية الأخرى.

ورصدت طوكيو 107 حالات يوم الخميس و124 يوم الجمعة، ورقم اليوم هو الأعلى منذ الإبلاغ عن 154 حالة يوم 2 مايو الماضي ، وبلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في العاصمة ذروته في الـ 17 من أبريل الماضي بتسجيل 206 إصابات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا