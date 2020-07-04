شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت مصادر في الحكومة اليابانية اليوم السبت، إن العاصمة طوكيو سجلت 130 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو اليوم الثالث على التوالي الذي تتجاوز فيه العاصمة 100 حالة واليوم الأعلى في عدد الإصابات منذ 2 مايو الماضي.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية في نسختها باللغة الإنجليزية أن إصابات اليوم، تأتي بينما يتم رصد عدد متزايد من الإصابات بين الشباب في الحانات وأماكن الحياة الليلية الأخرى.

ورصدت طوكيو 107 حالات يوم الخميس و124 يوم الجمعة، ورقم اليوم هو الأعلى منذ الإبلاغ عن 154 حالة يوم 2 مايو الماضي ، وبلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في العاصمة ذروته في الـ 17 من أبريل الماضي بتسجيل 206 إصابات.