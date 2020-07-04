شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية في نسختها باللغة الإنجليزية أن إصابات اليوم، تأتي بينما يتم رصد عدد متزايد من الإصابات بين الشباب في الحانات وأماكن الحياة الليلية الأخرى.
ورصدت طوكيو 107 حالات يوم الخميس و124 يوم الجمعة، ورقم اليوم هو الأعلى منذ الإبلاغ عن 154 حالة يوم 2 مايو الماضي ، وبلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في العاصمة ذروته في الـ 17 من أبريل الماضي بتسجيل 206 إصابات.
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