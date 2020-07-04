شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسلامي للتنمية" يدعم السودان بـ 35.5 مليون دولار لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أكد البنك الإسلامي للتنمية في "مؤتمر الشراكة مع السودان" والذي عقد افتراضيا في 25 يونيو 2020 تقديم مبلغ 35.5 مليون دولار للسودان ضمن استراتيجية البنك للاستجابة لجانحة COVID-19، واستعداده للتعاون مع المجتمع الدولي والشركاء الآخرين في التنمية لتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير الشراكة والتعاون لدعم جهود الحكومة السودانية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.

وبهذه المناسبة، أوضح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار أن دعم البنك الاسلامي للتنمية، للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان ينطلق من رسالة البنك التي تستهدف تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة بالدول غير الأعضاء.

وحول شراكة البنك مع السودان قال الدكتور حجار: إن السودان من الأعضاء المؤسسين للبنك، كما أنه عضو في جميع مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب.

وأشاد رئيس البنك بدعم الدول الأعضاء للبنك، وعلى وجه الخصوص دولة المقر المملكة التي تمتلك نحو 25%من رأسمال البنك، وظلت تقدم دعما سخيا للبنك لمساعدة الدول الأعضاء في التغلب على التحديات التي تواجهها، وأسهم ذلك الدعم في تحقيق البنك لأعلى التصنيفات الائتمانية ومكنه بالتالي من تكثيف جهوده في خفض مؤشرات الفقر والبطالة ودعم التنمية في الدول الأقل نموا على نحو خاص، مما يعكس روح التعاون والتضامن التي أنشئ من أجلها البنك.