شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا.. 27 إصابة جديدة لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض عن تسجيل 27 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد، و6 حالات شفاء وحالة وفاة.

ولفت المركز إلى تسجيل 6 حالة شفاء، 4 منها في سبها وحالتان من بنغازي، ليكون إجمالي المتعافين 230 متعافيا.

كما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 1 وفاة في سبها ليكون إجمالي الوفيات في ليبيا 27.

وأوضح أن عدد حالات الإصابة وصل إلى 918 حالة، منها 661 حالة نشطة، و230 حالة نشطة و27 حالة وفاة.