شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو.. نصب تذكاري تقديراً لجهود عمال توصيل الطلبات والان نبدء بالتفاصيل
ويبلغ ارتفاع هذا النصب نحو ثلاثة أمتار وهو عبارة عن قطعة من المعدن يتوسطها تجويف على شكل رجل وصممه الفنان أليكسي جاريكوفيتش .وكتب على النصب " مهدى إلى هؤلاء الذي جعلوا العزل الذاتي ممكنا".
وقال سيرجي جوريكوف الذي يعمل في خدمة التوصيل في سلسلة سوبر ماركت أزبوكا فكوسا إن "هذا النصب يشعرني بالفخر بالتأكيد. "لم أر أو أسمع قط في حياتي عن افتتاح نصب تذكاري لعمال التوصيل. إنه أمر رائع جدا".
ولم يكن يسمح لمعظم السكان في ذروة العزل العام بالخروج من منازلهم إلا لشراء الطعام أو في الحالات الطبية الطارئة أو لتمشية الكلاب أو لإخراج القمامة.
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