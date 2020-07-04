سياسي سعودي يسخر من إهانة أردوغان لوزراء قطريين بالدوحة أثناء زيارته الأخيرة لقطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

سخر المحلل السياسي السعودي سامي البشير المرشد من إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوزراء قطريين بالدوحة أثناء زيارته الأخيرة لقطر.



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وقال في تغريدة عبر "تويتر" "من أهم نتائج زيارة أردوغان لقطر إضافة إلى الحصول على الأموال المطلوبة من قطر إلى تركيا أن الرئيس قام بتدريب أمير قطر تميم ووزراءه كيف يجلسون باحترام في المجلس عند وجود أردوغان".

وكان مغردون تداولوا مقاطع فيديو تظهر إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوزيري الدفاع والخارجية القطريين، في موقفين مختلفين، أحدهما بحضور أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، دون أن يحرك ساكنا.