شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية حالة الطقس ليومنا هذا السبت، 04/تموز/2020.



وقالت الهيئة، في نشرتها اليوم: بمشيئة الله تعالى - توقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، ومرتفعات الباحة)، في حين تكون الرياح نشطة على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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