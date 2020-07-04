شكرا لقرائتكم شاهد متظاهرين يتهجّمون في بيروت على وفد عراقي ومضيفيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اغتاظ لبنانيون من تكريم بعض المسؤولين اللبنانيين لأعضاء وفد عراقي رسمي في مطعم ببيروت كانوا فيه بعد ساعات من انتحار لبناني أمس الجمعة "بسبب الجوع" فانتفضوا على مضيفي الوفد وأمطروهم بألفاظ بطعم الشتائم، بحسب ما نرى في فيديو انتشر أمس واليوم في مواقع التواصل ووسائل اعلام البلدين.

ما حدث، آكده في البدء احسان الشمري، رئيس "مركز التفكير السياسي" في العراق، عبر "تغريدة" تويترية، قال فيها: "الوفد الوزاري المتواجد في لبنان والمجتمع (أفراده) مع نظرائهم اللبنانيين، تعرض الى هجوم من قبل متظاهرين في لبنان بمطعم بابل في المريسة" في اشارة الى منطقة الفنادق بالعاصمة اللبنانية.



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بعدها، وفي اليوم نفسه، أوضح مصدر بالخارجية العراقية لقناة "السومرية" التلفزيونية، ما حدث، وقال إنه "كان هجومًا على الوزراء اللبنانيين الذين اقاموا دعوة عشاء للوفد العراقي" الذي وصل الخميس الى بيروت، وعلى رأسه وزير النفط احسان عبد الجبار، كما ووزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، للبحث مع الحكومة اللبنانية في استيراد لبنان النفط من العراق، مقابل تصديره منتجات زراعية وصناعية الى العراق.

أما اللبناني الذي أطلق رصاصة على نفسه، فانتحر في شارع الحمرا ببيروت، بعد أن ترك ورقه كتب عليها "أنا مش كافر" المستمدة من أغنية شهيرة تقول "لكن الجوع كافر" في اشارة منه الى أن سبب انتحاره كان وصوله الى حالة يأس من تردي الأوضاع المعيشية في لبنان، لذلك تهجم من كانوا في المطعم على المسؤولين الحكوميين الذي دعوا أفراد الوفد العراقي الى تناول العشاء فيه، حيث سمع الضيوف عبارات "يا عيب الشوم" وما شابه، فانقلبت الحال من نفط مقابل الغذاء، الى نفط مقابل سماع الشتائم.