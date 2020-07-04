شكرا لقرائتكم خبر عن موعد وإجراءات أول اجتماع للتشكيل الجديد لـ"الأعلى للإعلام".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الدعوة لكرم كامل إبراهيم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لأداء اليمين القانونية أمام مجلس النواب بجلسته المنعقدة الأحد المقبل الموافق 5 يوليو .

و يرصد ”الخليج 365” الاجراءات التى تتخذ عقب أداء اليمين القانونى ، حيث نصت المادة 78 من قانون تنظيم الصحافة و الإعلام على أن يجتمع لمجلس الأعلى بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كلّ شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه، ولا يصح الاجتماع إلا بحضورنصف أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أصواتالأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى المجلس الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحثأو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.

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كما نصت المادة 79 من القانون على أن للمجلس الأعلى أن يُشكل من بين أعضائه، أو من غيرهم من الخبراء أوالمتخصصين، لجانًا متخصصة مؤقتة، للقيام ببعض المهام، كما يجوز أن يفوض المجلس رئيسه فى مباشرة بعض اختصاصاتهن كما حددت المادة 83 من القانون ميعاد أول اجتماع للمجلس عقب تشكيله حيث نصت على أن يعقد المجلس أول اجتماع له خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله وفق أحكام ذا القانون، وينتخب من بين أعضائه وكيلًا، ويختار أمينًا عاما من غير أعضائه، وتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيل والأمين العام، ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما تفرغا كاملا يحل الوكيل الذى يختاره المجلس، بصفة مؤقتة، محل رئيس المجلس فى حال غيابه، وللرئيس تفويض الوكيل فى بعض مهامه.

وكان رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 363 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم كامل إبراهيم جبر، والقرار رقم 364 لسنة 2020 بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق محمد الشوربجي، والقرار رقم 365 لسنة 2020 بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين كمال عبد القادر زين.